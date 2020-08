«La proposta l’abbiamo fatta. Vorremmo facesse parte del nostro progetto per il centenario. Due anni per salire di categoria, come il suo contratto. Il disegno c’è, vogliamo ci sia anche lui al nostro fianco. Per lui restare a Verona sarebbe un piacere, questo è il primo punto. Non credo per lui sia una questione economica. Conta il suo desiderio di calcio. Venisse da noi per soldi non lo prenderemmo». Queste le parole di Luigi Fresco, allenatore e presidente della Virtus Verona, rilasciate ai microfoni di “L’Arena” in merito a un possibile trasferimento di Giampaolo Pazzini nella Virtus.