Bufera social scoppiata dopo che il profilo Facebook della Virtus Entella, evidentemente hackerato, ha attaccato Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook.

Pochi minuti fa è arrivato il chiarimento del club: “Qualche ora fa il profilo ufficiale della Virtus Entella è stato usato per commentare la pagina ufficiale di un politico italiano. Stiamo lavorando per capire come può essere accaduto. L’Entella è una società sportiva, e come tale rispetta le idee di tutti. Per questo non si presterà mai a strumentalizzazioni politiche. Non ha mai espresso né esprimerà in futuro alcun commento politico e prende categoricamente le distanze da quanto scritto. Nei prossimi giorni, chiariti i termini dell’incidente, il club si riserva di adire eventualmente le vie legali per tutelare la propria immagine.”





In alto la foto dell’accaduto.