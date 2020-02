«L’Atalanta sta dando la dimostrazione di voler fare calcio, dieci anni fa era in B e non viene da chissà quali campionati. E’ da dodici anni che lavoriamo in modo tale da poter avere una base forte. Ci ispiriamo ai nerazzurri, vogliamo imitarli e fare cose importanti come le stanno facendo loro». Queste le parole del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito al modello Atalanta.