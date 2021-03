Sul momento difficile della Juventus si è espresso Christian Vieri, ospite della BoboTv su Twitch: “Per me le colpe sono di Pirlo per questa stagione ma continuerei con lui in futuro.

I problemi della Juventus sono tanti e dopo nove scudetti e due finali di Champions League ci sta che uno scudetto prima o poi lo perda. Per questo non vedo tutto nero.





In più non dimentichiamoci che mancano i 20 gol di Dybala”.