Christian Vieri è una furia contro il programma Tiki Taka, l’ex attaccante dell’Inter ha comunicato che non sarà presente alla trasmissione televisiva. Di seguito le sue parole rilasciate al “Corriere della Sera”: «No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali».