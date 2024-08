Vieni da noi, farai il titolare in Champions League: Pobega saluta il Milan | Nuova destinazione a sorpresa

Tommaso Pobega si appresta a lasciare il Milan, destinazione a sorpresa: può fare il titolare in Champions League.

Lasciato in tribuna contro il Torino, alla prima di Campionato, Tommaso Pobega sta valutando il da farsi sul suo futuro. Il giocatore, che due anni fa era stato individuato da Pioli quasi come il vice Kessie, non ha mai effettuato – nonostante le buone prestazioni a sprazzi, condite anche da gol europei – il salto di qualità che ci si attendeva dopo il ritorno da Torino.

Adesso con Fonseca, il centrocampista sembra essere uscito dalle grazie dell’allenatore, il cambio di tecnico non ha sicuramente fatto bene al giocatore del vivaio rossonero, che insieme a Brescianini nel 2018 era stato individuato da Gattuso – allora tecnico rossonero – come il futuro del centrocampo del Milan. Se il primo è volato a Bergamo e porterà nelle casse del Milan 6 milioni, anche Pobega sarebbe vicino all’addio dalla squadra del suo cuore e della sua infanzia.

I suoi rimangono muscoli per il centrocampo del Milan sicuramente improntati, ma la società qualora arrivasse la giusta offerta è pronta a privarsene. Su Pobega c’è una squadra di Seria A, che potrebbe offrire al giocatore un posto in Champions League.

Milan, Pobega il sacrificabile

Sono due gli esuberi da piazzare, totalmente fuori dal progetto tecnico: Origi e Ballo Toure. Il difensore non è riuscito ad accasarsi al Saint Etienne, mentre per Origi si cercherà una soluzione last minute. Discorso un po’ diverso per Pobega. Il giovane è sicuramente fuori dal giro dei titolari, ma non è un esubero da cui liberarsi con frenesia. Semmai il mediano, per fare respirare le casse del club, è inserito nella cosiddetta lista dei “sacrificabili“.

Sul giocatore però, che ha estimatori in Italia, sarebbe piombata una squadra pronta a garantirgli più minuti, e una buona somma ai rossoneri per lasciarlo partire. Ecco di chi si tratta.

Pobega, si attende l’offerta

Nelle scorse ore è stato registrato da diversi media l’interessamento del Bologna per Tommaso Pobega. Gli agenti del giocatore, il Milan e i felsinei sono in contatto in queste ore, secondo quanto trapelato, con Italiano che sarebbe contento di avere il giovane tra i suoi per le rotazioni di centrocampo, anche in ottica Champions.

In questo momento si attende un’offerta economica per Pobega, che il Milan non vorrebbe fare partire per meno di 10 milioni di euro. Lo riferisce Revelo. Nelle scorse settimane anche il Genoa si era fatto sotto, ma il giocatore preferirebbe accasarsi a Bologna.