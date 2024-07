Vieni con me all’Al-Ittihad, ci divertiamo: Pioli lo convince a raggiungere l’Arabia | Addio per sempre Inter

I club dell’Arabia Saudita sono ancora protagonisti sul mercato. Anche in questa sessione i colpi a sorpresa sono dietro l’angolo

Forse quest’anno non vedremo i colpi di mercato roboanti come accaduto dodici mesi. Non che l’Arabia Saudita abbia smesso di investire nel mondo del calcio, ma i fondi sovrani dalle risorse illimitate hanno deciso di mettere un freno alle spese folli di un’estate fa.

La voglia e la possibilità di investire comunque non mancano, come ad esempio ha dimostrato di poter fare l’Al-Ittihad, uno dei club più ambiziosi della Saudi Pro League e al tempo stesso uno dei più deludenti. Lo scorso anno, nonostante una campagna acquisti faraonica, la squadra non è andata oltre un mediocre quinto posto.

In vista della prossima stagione i dirigenti del club giallonero hanno voluto fare le cose ancora più in grande, puntando per cominciare su un allenatore di primissimo piano. È infatti a un passo l’ingaggio multimilionario di Stefano Pioli che ha da poco concluso il suo percorso quinquennale al Milan.

Il tecnico emiliano dovrebbe percepire un ingaggio molto vicino ai dieci milioni di euro, una cifra che nessun club italiano ed europeo gli avrebbe potuto garantire. Pioli sembra aver accettato con discreto entusiasmo anche perché incuriosito dalla possibilità di allenare giocatori del calibro di Benzema, Fabinho e Kanté.

Pioli, Al Ittihad vuole proprio lui per rinforzare la squadra: Inter beffata

La dirigenza ha però garantito a Pioli che metterà mano al portafoglio per potenziare ulteriormente la rosa e l’ex allenatore rossonero ha indicato nel portiere il ruolo da rinforzare prima possibile. Gli occhi del tecnico parmense sono caduti su un ex obiettivo dell’Inter, prima che i nerazzurri virassero su Martinez del Genoa.

Stiamo parlando di Bento Matheus Krepski, venticinquenne estremo difensore brasiliano che ha da poco esordito tra i pali della Selecao. Marotta e Ausilio lo hanno trattato a lungo prima di arrendersi alle richieste eccessive dell’Atletico Paranaense.

Pioli, il numero uno è il grande colpo dell’Al-Ittihad: intanto è arrivato un ex Bologna

L’eventuale arrivo di Bento non sarà l’unico di questa sessione di mercato. Anzi, il primo colpo è già stato messo a segno: stiamo parlando dell’ex difensore del Bologna Arthur Theate arriverà dal Rennes per 18 milioni, mentre il secondo potrebbe essere un pupillo di Stefano Pioli, il regista algerino del Milan Ismael Bennacer.

Insomma, il calcio saudita vuole consolidare il suo ruolo egemone sul mercato a scapito dei club del Vecchio Continente. Pioli non ha avuto richieste dall’Europa ma può consolarsi con un ingaggio monstre.