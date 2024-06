Vieni a Coverciano, ci servi per gli Europei: Spalletti lo convoca con urgenza | Emergenza azzurra

Convocazione urgente per Luciano Spalletti. Il giocatore arriva a Coverciano dopo l’emergenza: pronto per giocare titolare.

Ancora problemi per Luciano Spalletti, e novità a Coverciano. In extremis nelle ultime ore è arrivata un’altra convocazione, dopo il forfait di Zaniolo che era arrivato nelle ultime fasi di stagioni. Ma anche Acerbi, che dopo il caso Juan Jesus era stato tenuto ugualmente in considerazione, per poi dire addio agli Europei a causa della pubalgia.

La nostra nazionale ha prestato il fianco a tanti infortuni e forfait autorevoli, proprio sul più bello, tutti o quasi a fine stagione, ed è di poche ore un’altra pesante tegola per i convocati di Spalletti. Il tecnico infatti dovrà dire addio a un’altra pedina fondamentale per la sua rosa.

L’ex Napoli dovrà sopperire ad una assenza importante, sempre a causa di un infortunio arrivato all’ultima giornata. E il sostituto è già stato allertato per raggiungere la squadra a Firenze.

Scalvini saluta la nazionale: niente Europeo

Ultima giornata amare per Scalvini. La partita più inutile della storia della Serie A, recuperata il 2 giugno a causa delle finali Europee e che non poteva più decidere nulla, è costata per la più classica delle beffe, l’Europeo a Scalvini. Il giovane non verrà convocato e si allenerà a Bergamo per tornare il prossimo anno.

Un infortunio grave, con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, avvenuta in un’azione nemmeno così concitata e un movimento non del tutto innaturale. In ogni caso il responso da Firenze è stato pesante, un macigno, per il promettente difensore della Dea. Al suo posto Spalletti ha già convocato a Coverciano Gatti, il grande escluso dai pre convocati.

Gatti, convocazione insperata

Non erano bastati incredibilmente i 4 gol nelle 32 partite giocate, le ottime prestazioni anche nelle gare importanti, e la titolarità alla Juventus a Federico Gatti per conquistare una maglia azzurra per gli Europei. E c’è quest’anno chi aveva fatto decisamente meno – il gruppo di azzurri del Napoli decimo ad esempio, proveniente da una stagione inguardabile – per meritarsi un posto per la Germania.

Sta di fatto che il numero 4 bianconero non era riuscito a subentrare nemmeno ad Acerbi, ma ha dovuto attendere addirittura il secondo infortunio del reparto per trovare un posto tra i pre-convocati. Gatti verrà verosimilmente confermato anche per la spedizione in Germania, vista la crisi – a questo punto – del reparto difensivo dopo ben due forfait per infortuni nel giro di poche settimane.