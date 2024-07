Victor, vogliamo pagare la clausola: telefonata urgente a Osimhen | Passo indietro rispetto a Napoli

Un club a sorpresa ha i soldi per prendersi il bomber nigeriano, il quale però con questo trasferimento regredisce di livello.

Uno dei calciatori più discussi di questa sessione di calciomercato estiva è sicuramente Victor Osimhen. Sappiamo tutti che il fuoriclasse nigeriano ha chiesto da tempo la cessione al club partenopeo, il quale è disposto ad accontentarlo solamente qualora una società fosse disposta a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto dal valore enorme di 120 mln di euro.

A quanto pare però è proprio il denaro da dover spendere per la clausola che sta facendo storcere il naso a tutte le squadre interessate al giocatore. Il valore del 25enne non è di certo in discussione, ma quelli nominati in precedenza sono tanti soldi, soprattutto se si considera il fatto che si tratta di un giocatore che troppe volte è stato infortunato, soprattutto lo scorso anno.

Tuttavia, quando sembrava che si era giunti ad una fase di stallo assoluto sul suo addio al Napoli, nelle scorse ore è arrivata una svolta importantissima. Una società si è detta disposta ad accontentare le richieste imposte dal contratto del giocatore con i partenopei, e a breve inizierà i discorsi con il centravanti africano. C’è un però. Osimhen con questo trasferimento farebbe un clamoroso passo indietro a livello di ambizioni rispetto agli azzurri.

Ecco chi sta prendendo Osimhen

Ormai ci siamo abituati ai continui assalti provenienti dall’Arabia Saudita nei confronti dei top player di mezza Europa. Questa volta è proprio Victor Osimhen ad essere finito nel mirino in particolare dell’Al Ahli.

Il club arabo ha fatto un pesante tentativo già la scorsa estate, e nei giorni scorsi sembra essere tornato alla carica. In realtà la società pagherebbe di buon grado i 120 mln di euro previsti dalla clausola rescissoria, accontentando così il Napoli che darebbe il via libera alla cessione del giocatore. A questo punto però ci sarebbe da trovare l’intesa proprio col diretto interessato.

Il nigeriano aspetta la Premier

Al netto della ricchissima offerta che di sicuro riceverà per l’ingaggio, Osimhen non sembra intenzionato ad accettare la corte saudita e a fare un passo indietro a livello di ambizioni nella sua carriera.

E’ probabile infatti che il numero 9 azzurro rifiuti la proposta provando ad aspettare i club inglesi che lo seguono da tempo, su tutti Manchester United e Chelsea, senza dimenticarsi poi dell’onnipresente PSG.