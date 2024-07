Paghiamo la clausola, vieni da noi? Alvaro Morata riceve la prima proposta dalla Serie A: scatto improvviso

Il centravanti spagnolo è pronto a fare ritorno nel nostro campionato: un club paga la clausola rescissoria e se lo porta subito a casa.

Morata e l’Italia, due cose che vanno a braccetto. Impegnato con la sua nazionale ad Euro 2024, dove poco fa ha spazzato via la Georgia con un netto 4-1 approdando così ai quarti di finale del torneo, il centravanti spagnolo ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare l’Atletico Madrid e fare ritorno in Serie A.

Come ben sappiamo sua moglie è italiana, ed è anche questo ad influire in maniera importante sulla sua voglia di riapprodare nel bel paese. Ovviamente se si aggiunge il fatto che il giocatore nel nostro campionato si è trovato sempre alla grande, il gioco è bello e fatto. Per rendere possibile tutto ciò però deve esserci qualche club interessato ad assicurarsi le sue prestazioni.

E proprio da questo punto di vista nelle scorse ore è arrivata la mossa tanto attesa in casa Morata. Una società ha intrapreso il contatti con il bomber dell’Atletico Madrid ed è pronta a pagare la clausola rescissoria da 12 mln presente nel suo contratto per acquistarlo e metterlo a disposizione del tecnico per l’attacco della prossima stagione.

Morata, ecco chi fa sul serio

Nei giorni scorsi la Juventus ha concluso una grande operazione in uscita. La Vecchia Signora ha ceduto a titolo definitivo Moise Kean alla Fiorentina per un corrispettivo di 13 mln di euro di parte fissa più 5 di bonus variabili. Un affare importante per i bianconeri, considerando che il classe 2000 era ormai ai margini del progetto.

E’ cosa naturale però che il club torinese dovrà sostituire l’attaccante prendendone un altro, e nelle ultime ore si sta paventando in maniera sempre più insistente la possibilità di far tornare sotto la Mole Alvaro Morata. Secondo alcuni rumors infatti il ds Cristiano Giuntoli lo ha scelto per il ruolo di vice Vlahovic.

Terzo ritorno in bianconero per lo spagnolo

Il giocatore dei Colchoneros ha vestito la maglia bianconera per quattro anni in due diverse occasioni. Adesso però potrebbe essere arrivata l’ora del terzo ritorno a Torino per lui.

Resta da capire se Morata voglia accettare l’idea di fare da riserva al serbo, ma vista la sua voglia di tornare in Italia e il suo amore nei confronti della Vecchia Signora, questa possibilità potrebbe diventare concreta in men che non si dica.