Ma vuoi tornare in prestito? Offerta folle per Cancelo in Serie A | Messaggio WhatsApp arrivato durante Euro24

Il terzino destro portoghese ha ricevuto una clamorosa offerta per tornare nel nostro campionato, per la gioia dei tifosi.

E’ un’estate strana quella di mercato che stiamo vivendo. In particolare c’è una questione che sta stupendo tutti gli addetti ai lavori: tanti calciatori di altissimo livello non sono ancora certi di cosa gli riserverà il futuro. Uno degli esempi più lampanti ad oggi è quello che riguarda Joao Cancelo. Dopo il prestito dello scorso anno al Barcellona, il portoghese tornerà al Manchester City, ma è pressoché impossibile una sua permanenza.

Il 30enne ha rotto con Pep Guardiola un paio di stagioni fa, tanto che da quel momento in poi ha iniziato a girovagare a titolo temporaneo. Prima il Bayern Monaco, che lo prese nel gennaio del 2023, e poi appunto i Blaugrana. Per questa ragione dunque il calciatore al momento è sul mercato, e appena troverà una sistemazione farà le valigie lasciando per sempre i Citizens.

Se fino a qualche giorno fa sembrava non muoversi niente da questo punto di vista, nelle ultime ore sono stati fatti dei passi in avanti su uno scenario clamoroso riguardante il futuro del lusitano. A quanto pare infatti un club di Serie A ha presentato un’offerta folle per far tornare l’esterno nel nostro campionato in prestito.

Clamoroso ritorno per Cancelo

Qualche giorno fa Taijon Buchanan è rimasto vittima di un grave infortunio dal ritiro della sua nazionale. Il giovane esterno destro canadese si è rotto la tibia e sarà costretto a rimanere ai box per almeno 4 mesi. Di conseguenza la società deve tornare sul mercato per prendere un suo sostituto, e sta lavorando su vari profili.

Tra questi contro ogni pronostico c’è anche quello di Joao Cancelo, che come abbiamo detto è in uscita dal Manchester City. Il calciatore, che ha già militato per una stagione nell’Inter, dovrebbe arrivare in prestito.

Trasferimento complicato per il portoghese

Quella di riportate Joao Cancelo ad Appiano Gentile era una grande idea visto il valore del giocatore, che tuttavia rischia di rimanere tale. Il suo trasferimento a Milano sponda nerazzurra pare troppo complicato a causa dei costi.

Anche se il Manchester City concedesse il prestito del giocatore infatti il suo ingaggio, da circa 10 mln di euro netti a stagione, sarebbe un gran bel problema per la Beneamata. Dunque la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno, anche se un’occhiata al portoghese la da sempre.