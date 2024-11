Verre: «Aspettative alte? No, la squadra è forte. Serve un passo in avanti»

Valerio Verre intervistato da “TGS” ha affrontato anche il tema delle alte aspettative intorno al Palermo e di come queste possano aver influito sulla squadra:

«Se le aspettative possono aver generato uno svantaggio? No, la squadra è forte. Dobbiamo fare questo switch, questo passo in avanti».

Il centrocampista ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su ogni singola partita, senza farsi sopraffare dalla pressione, ma con la determinazione di cambiare rotta: «Pensiamo partita per partita, dobbiamo invertire il trend. In ogni gara dobbiamo scendere in campo per vincere, a maggior ragione in casa con l’aiuto dei nostri fantastici tifosi».

Parole che evidenziano la fiducia di Verre nel potenziale della squadra e nella possibilità di ritrovare il cammino giusto, partendo già dalla prossima sfida al Barbera contro la Sampdoria.