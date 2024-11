Verre: «Dobbiamo dare tutti qualcosa in più»

Tra gli aspetti su cui il Palermo deve lavorare, Valerio Verre intervistato da “TGS” mette in evidenza la necessità di migliorare sotto porta:

«Se non abbiamo concretizzato quanto abbiamo creato, significa che dobbiamo generare ancora più occasioni ed essere più bravi a finalizzare. Ci siamo detti questo: dobbiamo dare tutti qualcosa in più».

Nonostante le difficoltà nei risultati, il gruppo sembra compatto e determinato nel seguire le indicazioni di Alessio Dionisi: «Guardando solo i risultati, potrebbe sembrare che la strada non sia quella giusta, ma le prestazioni raccontano un’altra storia. Ad esempio, non meritavamo di perdere contro il Cittadella e a Modena avremmo meritato un epilogo diverso. Purtroppo, abbiamo lasciato per strada punti importanti».

Verre è consapevole che la classifica non rispecchia le ambizioni del Palermo, ma invita a concentrarsi sul lavoro quotidiano per recuperare terreno: «È normale che, guardando la classifica, il Palermo sembri lontano dalle prime posizioni. Sta a noi fare di più, sia negli allenamenti che nelle partite, per recuperare ciò che abbiamo perso finora».

Il messaggio di Verre è chiaro: il Palermo deve trasformare le buone prestazioni in risultati concreti, puntando su maggiore incisività e concentrazione nei momenti decisivi. La sfida contro la Sampdoria sarà il primo passo per dimostrare di aver fatto tesoro degli errori.