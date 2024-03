Venezuela-Italia, le formazioni ufficiali: Retegui prima punta

Sono state ufficializzate le formazioni di Venezuela-Italia, test amichevole in programma alle ore 22.00 italiane che andrà in scena al al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Venezuela (4-3-3): Romo; Ferraresi, Osorio, Angel, Navarro; Aramburu, Martinez, Casseres; Savarino, Rondon, Machis. CT: Fernando Batista.

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa, Retegui. CT: Luciano Spalletti.