Venezia verso il Palermo, Candela: «Affronteremo una squadra attrezzata per stare in cima»

Il calciatore del Venezia, Antonio Candela ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa in vista del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Conto il Bari abbiamo fatto un’ottima partita, condizionata inizialmente dalla pioggia. Noi però siamo partiti forte, forse poi non dovevamo subire quel gol su una nostra palla persa, è un po’ uno dei nostri difetti dove sappiamo di dover migliorare. Abbiamo speso tanto e si vede che stiamo bene fisicamente, poi delle cose da migliorare ci sono sempre e lo faremo. Arrivati a questo punto mancano nove finali, a maggior ragione contro il Palermo. Poi c’è la sosta e vogliamo arrivarci al meglio. Il Palermo è sicuramente squadra attrezzata per stare in cima, ci sarà un grande pubblico. Hanno un bel reparto offensivo, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, siamo una squadra forte. Abbiamo avuto un calo uno due mesi fa, ora però stiamo bene e dobbiamo spingere»