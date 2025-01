Venezia-Verona: Pohjanpalo visibilmente emozionato al triplice fischio

E’ terminata la sfida di Serie A, valevole per la 22^ giornata del campionato cadetto, tra Venezia e Verona. Partita importante per i padroni di casa, sia per muovere la classifica ma anche perché probabilmente sarà l’ultima di Pohjanpalo prima del trasferimento in rosanero. Il centravanti finlandese ha disputato 87′ prima della sostituzione e si è reso protagonista in occasione del gol del vantaggio calciando dalla distanza un tiro poi ribadito in rete da Zerbin. Al triplice fischio, l’attaccante è stato ripreso sotto la curva del Penzo visibilmente emozionato. E’ rimasto qualche istante in più dei suoi rispettivi compagni di squadra a salutare, forse per l’ultima volta, i tifosi presenti sugli spalti. In alto una foto.

Continue Reading