Venezia, Vanoli: «Promozione un sogno costruito lavorando»

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha parlato dopo l’amichevole vinta per 9-0 sul NK Tabor Sezana terminata 9-0 di ieri.

Ecco le sue parole:

«Queste amichevoli non vanno sottovalutate e fanno parte di un percorso di crescita. Abbiamo caricato di lavoro negli ultimi giorni e oggi (ieri NdR) ci serviva un test così anche per non staccare la spina e rimanere concentrati. Ora proseguiamo il nostro lavoro in vista della prossima partita di campionato. Queste gare servono per far accumulare un po’ di minuti a chi ha giocato meno e per far riprendere la giusta condizione a chi rientrava da un infortunio. – spiega ancora Vanoli come riporta il sito del club lagunare – La sosta fa parte del gioco, bisogna essere bravi a stare sul pezzo e può servire per riempire un po’ il serbatoio in vista del finale di stagione. La prima gara dopo la sosta è sempre difficile, mercoledì dovremmo avere a disposizione chi rientra dalla propria nazionale. In questo anno e mezzo la cosa più bella è aver messo tutti insieme dei paletti, costruendo una base solida per il futuro. .- conclude il mister arancioneroverde – La promozione è un sogno e mi piace chiamarlo così perché ce lo siamo costruito con il lavoro, ma se non dovesse arrivare non deve essere una delusione. Ho un gruppo che sta diventando forte mentalmente ed è bello vederli tutti insieme uniti».