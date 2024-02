Venezia, Svoboda: «La classifica si guarda a fine campionato»

Nella giornata di ieri il Venezia ha pareggiato 2 a 2 contro il Modena. Il difensore arancioneroverde Michael Svoboda ha parlato così in conferenza stampa:

«Alla fine è un buon risultato per il punto, ma queste partite vanno vinte. Tutti hanno un sogno e noi ci lavoriamo e un punto può sempre aiutare. A fine campionato si guarda la classifica e si ragiona, ma oggi secondo me sono stati punti persi. Si può fare sempre di meglio quando si prendono due gol. Non siamo stati concentrati per 90 minuti e abbiamo concesso più spazi. Nel primo tempo non hanno avuto tante occasioni, ma in Serie B è così. Se si hanno le qualità, tutti possono segnare. Dobbiamo lavorare meglio e sbagliare meno».