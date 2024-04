Venezia, Gytkjaer: «Ad Ascoli partita sporca. Dobbiamo andare avanti»

Ieri pomeriggio il Venezia ha pareggiato 0 a 0 al ‘Del Duca’ contro l’Ascoli. L’attaccante Christian Gytkjaer ha rilasciato le seguenti parole, riportate su TuttoMercatoWeb.com, per commentare il risultato ottenuto contro la formazione bianconera:

«Anche in questo caso sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta, i dettagli fanno la differenza, abbiamo comunque conquistato un punto e siamo ancora là. Peccato per la mia occasione nel primo tempo, ma il calcio è così. E’ stata una partita combattuta, sporca e molto equilibrata, come succede spesso in Serie B. Dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima».