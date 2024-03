Venezia, Altare: «Sono convinto di poter tornare in Serie A»

Giorgio Altare ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com in cui ha parlato di un suo possibile ritorno in Serie A. Di seguito un estratto delle parole dichiarate dal giocatore del Venezia:

«Sono convinto di poter tornare in A. Mi pongo sempre degli obiettivi, senza è inutile giocare. Sognavo la Nazionale, ma non è mai arrivata la chiamata. Rispetto ad altri che ci andavano, sono riuscito a fare carriera. E comunque la maglia azzurra resta un mio obiettivo. Ora mancano 8 finali. Il direttore sportivo Antonelli è stato fondamentale, mi chiamava sempre per convincermi a venire qui. La città è affascinante e i tifosi sono il nostro uomo in più. Vanoli è il miglior allenatore che abbia mai avuto».