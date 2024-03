Como, Braunoder: «Il mio stile di gioco è simile a quello di Kantè»

Matthias Braunoder ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del Como. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte TuttoMercatoWeb.com:

«Tutti mi hanno accolto molto bene, il primo giorno ero nervoso ma allo stesso tempo curioso. Al momento vado molto d’accordo con Cas (Odenthal), che siede accanto a me nello spogliatoio, e Oliver (Abildgaard). Sto con loro quasi sempre, sia durante gli allenamenti che prima e dopo le sedute. A Cas, in particolare, piace molto scherzare e prendere in giro. Non mi ha ancora fatto uno scherzo, ma probabilmente lo farà nelle prossime settimane, quindi devo prepararmi (ride)”.

Ho ammirato Kanté durante il suo periodo di massimo splendore e credo che il mio stile di gioco sia simile al suo. Mi considero un giocatore molto equilibrato. Possiedo buone caratteristiche fisiche, soprattutto considerando la mia altezza. Sono anche un giocatore tecnico e tattico. Per la mia posizione, essere equilibrati nelle caratteristiche è fondamentale».