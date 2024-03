Vanoli presenta Venezia-Bari: «Giochiamo ogni gara per inseguire qualcosa di importante»

Il tecnico del Venezia, Vanoli ha parlato alla vigilia della gara contro il Bari.

Ecco le sue parole:

«Stiamo bene e abbiamo recuperato tutti, compreso Lella. Il Bari rispetto all’andata è sicuramente cambiato, hanno preso un allenatore molto esperto che conosce bene la categoria, oltre che il Venezia, e affrontarli sarà come giocare una finale. Quest’anno stiamo disputando ogni partita per inseguire qualcosa di importante, dobbiamo continuare sulla nostra strada riuscendo a raccogliere tutto ciò che seminiamo senza rischiare di sprecare delle grandi prestazioni. Ci manca sicuramente un po’ di malizia, il primo minuto non è uguale al novantesimo ma ho detto ai miei ragazzi di continuare a fare calcio e migliorare nella gestione di qualche situazione; sicuramente queste cose si imparano anche attraverso l’esperienza. Devo aiutare la mia squadra ad essere ancora più consapevole di inseguire qualcosa di importante, il campionato di Serie B però è difficile. A volte gli avversari condizionano il tuo modo di giocare, contro certe squadre riusciamo ad esprimere un certo stile di gioco e contro altre dobbiamo adattarci ma comunque fare sempre la nostra prestazione. A Como, nonostante la grandezza dell’avversario, ho visto una squadra padrone del campo che inconsciamente gioca sempre in maniera propositiva per vincere, è stata fatta una grande prestazione nonostante il risultato. Sappiamo che i dettagli a questo punto della stagione fanno la differenza e gli errori servono per poter migliorare».