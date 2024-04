Valente presenta Sudtirol-Ternana: «Domani dobbiamo essere lucidi»

Alla vigilia del match contro la Ternana, il tecnico del Sudtirol Valente è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Il Sudtirol è a caccia dei tre punti dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Modena grazie alla rete di Zaro.

«Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita ma ho visto comunque una squadra pronta. Domani dobbiamo essere lucidi, sia quando attacchiamo ma soprattutto quando difendiamo, perché siamo contro un avversario forte. Non dovranno mancare intensità e determinazione. Kurtic? Credo che potrà darci una mano sia dall’inizio che a partita in corso, valuterò dopo la rifinitura. Gli indisponibili? Pecorino, il resto sono tutti disponibili».