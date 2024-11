Valente presenta Cesena-Sudtirol: «Per me sono importanti tutti i calciatori della rosa»

Alla vigilia della sfida Cesena-Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico degli ospiti Valente per presentare il match:

«Questa è una settimana intensa e anche corta, perché abbiamo giocato sia domenica che mercoledì e scenderemo in campo domenica prossima. L’obiettivo di ieri era di rigenerare la squadra e svolgere un lavoro compensativo per chi non ha giocato. Abbiamo ancora due giorni di allenamento per prepariamoci al meglio in vista della partita che ci aspetterà domenica. Sarà ancora durissima. Mallamo? Tutta la settimana, anche negli ultimi due giorni si è allenato con noi, inoltre era già in panchina con il Frosinone per prendere un po’ la sensazione del campo e domenica dovrebbe essere disponibile. Oggi rientrerà col gruppo parzialmente El Kaouakibi e spero di poter contare anche sulla sua disponibilità».

«Dietro abbiamo sei difensori centrali e ognuno di loro può subentrare o entrare all’inizio. Chiaramente bisogna guardare in campo a cosa ti richiede l’avversario, se hai di fronte una squadra veloce o esperta e come stanno i ragazzi. Sono le caratteristiche di chi affronti a determinare le scelte. Oggi come oggi dobbiamo valutare anche le condizioni di Kofler, che ieri non stava bene. Abbiamo giocato la seconda partita con una determinata soluzione difensiva, le altre sono sempre percorribili: tutti sono a disposizione. Per me, come dico sempre, sono importanti tutti i giocatori della rosa».