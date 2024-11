Serie B: Esposito sblocca Spezia-Modena, all’intervallo è 1-0. Pareggia il Bari, i risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie B:

Bari-Reggiana 0-0. Poche emozioni nei primi 45′ di gioco. E’ la Reggiana ad imbastire qualche trama di gioco più pericolosa, con Portanova che riesce a muoversi bene su tutto il fronte offensivo.

Carrarese-Juve Stabia 0-0. Equilibrio totale in campo. Gli uomini di Pagliuca provano a costruire gioco, ma la Carrarese è attenta. Le squadre si studiano in attesa del momento adeguato per colpire.

Spezia-Modena 1-0. Il Modena di Bisoli prova con qualità a infastidire la difesa ospite. I padroni di casa sono attenti e contano ben poche sbavature. Al 40′ il match si sblocca: Esposito è al posto giusto al momento giusto e insacca in rete.