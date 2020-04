La data di inizio dei test sperimentali sull’uomo è giovedì 24 aprile. Il vaccino in questione è quello allo studio del team di ricercatori dell’Università di Oxford. Come riporta “Il Messaggero”, lo ha annunciato oggi Matt Hancock, ministro della Sanità nella conferenza stampa di Downing Street sull’emergenza. Conferenza stampa nella quale Hancock ha sottolineato il numero ancora elevato di morti nel Regno e ha insistito sulla necessità di proseguire per ora col lockdown. Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, dopo il consistente calo dei due giorni scorsi, c’è stata una nuova impennata del numero dei morti: lo rende noto il ministero della Sanità, con altri 823 decessi nei soli ospedali, quasi il doppio di ieri, appena una cinquantina meno di venerdì e 160 meno rispetto al record assoluto giornaliero – britannico ed europeo – del 10 aprile. Il totale censito dei decessi sale a 17.337, mentre i contagi diagnosticati sfiorano 130.000, con una curva d’incremento in flessione attorno a 4300 al giorno.