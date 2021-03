“In termini di qualità, non ci sono problemi relativi a ogni lotto del vaccino utilizzato in Europa o nel mondo. Ulteriori test sono in corso da parte delle autorità sanitarie europee”.

Lo si legge, secondo quanto riporta “Tgcom24”, in una nota di AstraZeneca dopo le polemiche dei giorni scorsi.





“La revisione dei dati di oltre 17 milioni di persone vaccinate con il vaccino AstraZeneca non ha mostrato aumenti di rischio embolia polmonare, trombosi venosa profonda o trombocitopenia”.