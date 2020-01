Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del giornalista Franco Anastasi: «Stiamo attraversando – afferma l’esperto mister Utro – un momento importante. Abbiamo fatto bene contro il Nola, si è continuato con il Corigliano, anche se abbiamo colto soltanto un pareggio, e quindi abbiamo fatto una grande prestazione, con spirito di sacrificio e voglia di soffrire sul campo del fortissimo Savoia, dove i ragazzi ci hanno messo l’anima e sono riusciti, con ben sei under in campo, a portare via un pareggio preziosissimo. E’ vero abbiamo cambiato parecchio inserendo in organico tanti altri giovani e un elemento di esperienza qual è l’attaccante Diop. Del resto, il nostro obiettivo è quello di salvarci prima possibile e per questo traguardo stiamo acquisendo sempre più la giusta mentalità, ben consapevoli che la strada è in salita, ma abbiamo dalla nostra tanta voglia e tanto coraggio. Chi conquisterà la promozione? Il girone di ritorno è tutto un altro campionato. Ce la farà chi avrà più continuità. I cinque punti di vantaggio del Palermo sul Savoia non sono pochi ma neanche tanti. Palermo? Partita durissima contro la capolista. Il calendario ci propone una serie di impegni difficilissimi. Dobbiamo cercare di essere concentrati al massimo e tentare di sfruttare le occasioni che si presenteranno. Il nostro atteggiamento deve essere sempre pratico, coraggioso, semplice e senza errori». Questi i suoi pronostici:” Castrovillari-Acr Messina 1-2; Cittanovese-Corigliano 1; FC Messina-Biancavilla 1X; Marsala-Savoia X2; Licata-Palmese 1; Roccella-Nola 1-2; San Tommaso-Giugliano X2; Troina-Acireale 1X2”.