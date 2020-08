Il fatto è accaduto negli Usa, proprio il paese dove il “black lives matters” continua a manifestare per le strade dopo la morte di George Floyd, contro la discriminazione razziale In particolar modo è accaduto poco prima del match tra Dallas e Naschville, gara di Major League Soccer (MLS) disputata ieri. L’evento che purtroppo ha segnato questo match però, nulla ha a che vedere col pallone in senso stretto.

Pochi minuti prima del fischio iniziale del match infatti, i calciatori e la terna arbitrale si sono inginocchiati in segno di vicinanza al “black lives matters”. Ebbene, dopo il loro gesto, sono stati sommersi da fischi e ululati di disapprovazione espressi dallo sparuto pubblico in tribuna.

Un atteggiamento sconcertante, che ha provocato la reazione piccata da parte del difensore di Dallas, Reggie Cannon. Durante la conferenza stampa del post partita Cannon si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha definito “disgustoso” l’atteggiamento del pubblico.