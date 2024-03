Urla e spintoni a bordocampo: “Estremi per una sanzione bella grossa” | Serie A, stavolta finisce malissimo

Annuncio da non credere dopo quanto è accaduto nelle scorse ore, con la situazione che adesso è sfuggita veramente di mano e può portare a delle pene davvero importanti.

Anche se il calcio e tutto il suo mondo dovrebbero essere spettacolo e sportività, alle volte la tensione e l’agitazione di una partita o di un momento delicato si fa sentire e la situazione degenera.

Ecco, è proprio questo che in poche parole è accaduto di recente ad un grande protagonista del nostro campionato, che si è reso protagonista di urla e spintoni a bordocampo.

Quanto accaduto però non passerà impunito di certo, e a quanto pare è in arrivo una sanzione esemplare dopo i fatti.

Un fattaccio che ha lasciato tutti a bocca aperta

Tutti gli appassionati di calcio conoscono il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e i suoi metodi poco ortodossi, ma ciò che ha combinato nelle scorse ore è sembrato davvero troppo. Alla vigilia della sfida di Champions League con il Barcellona, persa per 3-1 e che ha sancito sia l’eliminazione dalla coppa e sia la mancata qualificazione al nuovo mondiale per club, il patron azzurro si è reso protagonista di un gesto davvero poco educato.

Infatti mentre l’emittente tv Sky Sport intervistava un suo calciatore, Matteo Politano, ADL ha richiamato a sé l’attaccante invitandolo a non parlare con i giornalisti. Ma il peggio è arrivato dopo che ha portato via il proprio esterno offensivo. Il numero uno del club campano infatti è tornato indietro è ha addirittura spinto un cameraman, probabilmente perché questo aveva chiesto spiegazioni. Un gesto dunque da condannare assolutamente, che ha fatto il giro del web spuntando fuori sui vari canali.

Sanzione in arrivo per ADL

Dopo quanto accaduto sono stati tantissimi i tifosi e gli appassionati che sui propri profili social hanno condannato a pieno questo gesto, chiedendo una squalifica nei confronti del numero uno azzurro. In particolare uno di questi ha scritto: ”Ci sono gli estremi per una sanzione. Bella grossa. Qui si continua a far finta di nulla. Per Gravina questo era l’esempio da seguire. Che vergogna… anche a Napoli lo schifano”.

Al momento la Lega non sembra essere intenzionata a prendere dei provvedimenti nei confronti di Aurelio De Laurentiis, anche se, vista la gravità del gesto, non è da escludere che qualche sanzione gli venga indotta.