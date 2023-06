Per la prima volta nella storia la Nazionale Under 20 giocherà la finale del Mondiale di categoria.

Italia-Uruguay sarà quindi una sfida molto importante per gli Azzurrini che scenderanno in campo a La Plata alle ore 23.00 italiane nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla Rai, che ha trasmesso tutte le partite dell’Italia . La partita con l’Uruguay andrà in onda su Rai 2.