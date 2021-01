Il Parma alla riscossa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il presidente Krause aveva promesso a D’Aversa investimenti importanti dopo quelli della scorsa estate per rilanciarsi dopo un girone d’andata sotto le aspettative.

Dalle parole ai fatti: il d.s. Carli punta dritto sul Mudo Franco Vazquez come colpo ad effetto sulla trequarti. E poi ci sono le grandi manovre in difesa che non si fermano al milanista Conti, per cui è partito il countdown prima dell’arrivo a Parma.





Per l’attacco la pista che porta a Falco del Lecce è viva da settimane senza prendere il volo.