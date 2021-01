Confronto, riflessioni, approfondimento di un malessere. Che la sconfitta con il Francavilla non abbia fatto infuriare solo la piazza, in subbuglio sui social contro tecnico e società – scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, lo testimonia il lungo summit di ieri mattina tra Sagramola, Castagnini e Boscaglia.

Il tecnico è stato convocato per fare un punto della situazione. Al centro dell’incontro ci sono state questioni tecniche, dirigenti e allenatore hanno rivisto insieme la partita con il Francavilla e lì si sono confrontati su quello che non va. Boscaglia ha chiaramente fatto capire che qualcosa dal mercato servirebbe. È noto come dopo l’addio di Di Piazza la situazione finanziaria del Palermo non consente di fare sacrifici. I dirigenti hanno esposto il loro punto di vista e l’allenatore il suo.