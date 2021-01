L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei furbetti del vaccino a Scicli.

Notabili, ex sindaci e una giornalista. Sono una trentina i nomi che l’Asp di Ragusa ha scritto in una lista consegnata ai carabinieri dei Nas che indagano sui furbetti dei vaccini – scrive il quotidiano -.





Negli uffici del Municipio, davanti ai bar aperti soltanto per l’asporto, nelle vie barocche di Scicli non si parla d’altro. Si formulano ipotesi, si accreditano voci più o meno sicure, si punta il dito contro chi avrebbe saltato la fila. Quelli che il 5 e il 6 gennaio, dopo che il responsabile del servizio ha per sbaglio diluito più dosi di quelle necessarie, hanno ricevuto una chiamata per ricevere l’iniezione. «Meglio distribuirle a chi non aveva diritto che buttarle perché scongelate e non più conservabili » , era la difesa d’ufficio.

L’elenco sembra essere molto più lungo e non si ferma a Scicli. Il direttore dell’Asp Angelo Aliquò ha fornito i documenti dei vaccinati ai carabinieri e ha dato mandato ai suoi uffici di segnalare tutti i nomi sospetti. Sarebbero saltate all’occhio persone note della zona, tra Ragusa e Vittoria, che non avrebbero avuto diritto all’iniezione anti- Covid: tra queste una giornalista e un ex direttore generale dell’azienda sanitaria.