Nessuna illegittimità nella delibera con la quale il Consiglio Federale della Figc nel luglio 2019 non concesse al Palermo (ora fallimento U.S. Città di Palermo S.p.a.) la licenza per partecipare al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2019/2020, nonché nella delibera con cui il 23 luglio 2019 il Collegio di Garanzia respinse il ricorso della stessa società, e nella delibera del 24 luglio 2019 con cui la Figc svincolò i calciatori tesserati. E’ quanto stabilito dal Tar del Lazio con sentenza.

“Dagli atti del procedimento per il rilascio della licenza nazionale – si legge nel provvedimento del Tar – risulta che la società ricorrente non ha effettuato gli adempimenti prescritti, a pena di decadenza nel termine perentorio del 24 giugno 2019, dal Manuale licenze nazionali ai fini dell’ammissione al campionato per la stagione 2019/2020”.