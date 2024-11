ULTIM’ORA – IL PRESIDENTE È STATO ARRESTATO: “Legami con l’associazione criminale”

Scandalo clamoroso nel mondo del calcio, con il presidente che è stato messo in manette per dei legami con la criminalità organizzata.

Nel corso della storia del calcio sono stati tanti i protagonisti di questo mondo che non sono saliti alla ribalta solamente per ciò che è accaduto nel settore, ma, purtroppo, anche per alcune situazioni spiacevoli, che hanno comportato delle conseguenze amarissime per loro.

Prendiamo il caso del calcioscommesse, che ha visto in passato alcuni calciatori e dirigenti finire dietro le sbarre. O ancora altre vicende legate al Fisco. Tuttavia ciò che è accaduto nelle scorse ore sembra non avere alcun precedente, ed è davvero clamoroso.

Il presidente infatti è stato arrestato immediatamente a causa di legami con l’associazione criminale. Un’accusa gravissima dunque, che lo ha fatto finire in manette, e che con tutta probabilità gli comporterà una pena davvero esemplare.

Arrestato il presidente: ecco che cosa è successo

Nelle ultimissime ore dal Sud America è arrivata una notizia a dir poco clamorosa. Il presidente della Federcalcio peruviana Augustin Lozano è stato arrestato con delle accuse pesantissime. A quanto pare infatti secondo la giustizia la sua colpa sarebbe addirittura quella di essere a capo di un’organizzazione criminale della zona.

Si tratta dei Los Galacticos, alla quale vengono imputati diversi reati, come quello di frode, riciclaggio di denaro, corruzione e uso improprio del denaro. Non mancano poi le accuse anche dal punto di vista sportivo, secondo cui il suddetto clan avrebbe anche favorito alcuni club. Oltre al presidente sono state arrestate diverse altre persone coinvolte, tra cui anche alcuni funzionari della stessa Federcalcio.

Il presidente si difende, ma adesso rischia una lunga detenzione

Lozano ha voluto difendersi dalle accuse, e ha predicato tranquillità dopo il suo arresto. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di Tyc Sports: “Voglio solo chiedere tranquillità per la mia famiglia. Spero che sia fatta giustizia, che tutto sia chiarito e chiedo tranquillità per le persone che hanno fiducia nel mio lavoro”.

Nonostante il presidente sembri abbastanza sereno, anche da ciò che si evince dalle sue parole, i rischi per lui sono enormi. Infatti qualora le accuse dovessero trovare riscontri, potrebbe rimanere in galera per circa 20 anni.