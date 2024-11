Sviene in campo: cartellino rosso e 5 giornate di squalifica | È TUTTO VERO: l’arbitro italiano è irremovibile

Momenti di panico in campo, sviene e si becca il cartellino rosso: 5 giornate di squalifica. Arbitro irremovibile

Quanto accaduto pochi giorni fa, su un campo di calcio, è un qualcosa che difficilmente si vede. Non sono assolutamente mancati i momenti di panico da parte di entrambe le squadre e del pubblico presente nell’impianto sportivo.

Non da parte dell’arbitro che non ha indietreggiato di un passo in merito alla sua decisione che è stata a dir poco irremovibile. Tanto è vero che il suo atteggiamento ha scatenato non poche polemiche, sia sui social che per la squadra in questione.

Protagonista di questa vicenda un calciatore che ha perso i sensi e si è accasciato sul terreno di gioco dopo essere svenuto. Il direttore di gara, però, non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di estrarre il cartellino rosso.

Non è finita qui visto che lo stesso atleta ha ricevuto dal Giudice Sportivo, dopo aver letto il referto di gara da parte dello stesso arbitro, ben cinque giornate di squalifica. Ovviamente dietro a tutta questa decisione c’è un motivo che è stato chiarito sin da subito.

Si accascia al suolo, l’arbitro è irremovibile: rosso e squalifica per l’atleta

Bisogna tornare indietro di qualche settimana per raccontare di un episodio che ha spiazzato il calcio dilettantistico. Domenica 3 novembre è andata in scena la sfida del campionato di Eccellenza del Lazio (girone B) tra la Lodigiani Calcio 1972 e la Montespaccati Calcio disputata all’impianto sportivo de “La Borghesiana“. Il risultato (1-2) per gli ospiti è passato decisamente in secondo piano visto che quanto accaduto durante il match ha spiazzato tutti i presenti.

Nei minuti di recupero della gara l’arbitro ha espulso il capitano del team della squadra di casa, Simone Palermo (con un passato in categorie importanti italiane). Una decisione che ha fatto infuriare il calciatore che ha protestato veemente contro l’arbitro. Proprio nel momento in cui criticava la decisione, però, si è accasciato al suolo all’improvviso perdendo i sensi. Subito cala il silenzio, tanto è vero che in campo entrano gli staff medici delle due squadre per sincerarsi subito delle sue condizioni.

Calciatore sviene in campo, ma l’arbitro non si tira indietro: la decisione del Giudice

Fortunatamente lo spavento dura solamente pochi secondi visto che Palermo riprende conoscenza. L’atleta viene accompagnato negli spogliatori aiutato dai membri delle due squadre. Un gesto che ha fatto scattare l’applauso del pubblico presente. Le sue condizioni sono migliorate subito dopo.

Peccato, però, che questo episodio non ha “intenerito” l’arbitro che ha riportato quanto era accaduto nel referto di gara. Il Giudice Sportivo ha fermato il sig. Palermo per cinque turni visto che, nel momento dell’espulsione, aveva assunto un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara.