Stando a quanto riporta “Repubblica.it” è risultata positiva al tampone per il corinavirus anche la moglie del carabiniere ricoverato all’ospedale Civico venerdì sera. La coppia è tornata dal Trentino il 25 febbraio scorso a bordo di un aereo partito dall’aeroporto di Verona. Marito e moglie avevano lavorato tra caserma e palazzo di giustizia per un paio di giorni. La donna militare presta servizio al palazzo di giustizia e due poliziotti, suoi colleghi di stanza, sono già in quarantena volontaria. Altri carabinieri del comando provinciale, dopo i sei colleghi del marito, stanno andando in isolamento. A contattarli è stato il servizio sanitario. Il numero di quanti siano i militari che hanno avuto contatti con la donna non è ancora stato individuato con certezza. Si fa affidamento ai ricordi della militare. In un primo momento si è parlato di 40 militari ma dal comando provinciale non confermano la cifra. La carabiniera non ha febbre e sta bene. A informarsi ora dopo ora della salute dei suoi uomini è il comandante provinciale Arturo Guarino. “Nel frattempo sono stati sanificati tutti i locali del comando provinciale in cui sono stati i due carabinieri”, aggiunge il generale.