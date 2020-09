Come si legge su “Gds.it” tornano le zone rosse in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza facendo così diventare da oggi off limits le strutture della “Missione Speranza e Carità” di Biagio Conte, a Palermo. Diventano “zona rossa” per contrastare la diffusione del Coronavirus le strutture di via Decollati, via Giuseppe Garibaldi e via Archirafi. L’ordinanza di Musumeci è stata firmata dopo i 37 casi, fino a questo momento, di positività accertati fra gli ospiti del centro.

La decisione è stata adottata dopo un vertice con l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni, che hanno esaminato l’andamento del contagio e la pericolosa promiscuità all’interno delle strutture. Ad accentuare la situazione di criticità è stato il rifiuto della quasi totalità dei soggetti ospitati a farsi condurre al Covid-Hotel San Paolo per la quarantena obbligatoria.