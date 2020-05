Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha parlato della decisione dell’Ifab di portare a cinque le possibili sostituzioni nei novanta minuti: «Mi sembra una novità positiva in un momento come questo è giusta. Dà la possibilità di sfruttare meglio tutta la squadra. Potranno esserci dei problemi fisici a gara in corso e questa soluzione dà una mano. Da allenatore dico che bisogna guardare alla condizione di una serie di giocatori che sono stati fermi per due mesi. Lo vedo anche nel campionato femminile ed è un’opportunità. Poi se uno non le vuol fare non è obbligatorio. Si possono fare in tre volte e ripeto la trovo un’idea positiva».