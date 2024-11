UFFICIALE – “Dimissioni con effetto immediato”: Leclerc è sconvolto | Lascia prima di terminare la stagione

La notizia è ufficiale, arrivano le dimissioni con tanto di effetto immediato: Leclerc spiazzato e sconvolto

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena, quello che arriva direttamente dal mondo della Formula 1, allora davvero poco ci manca. Fatto sta, però, che in questo ambiente non si sta parlando d’altro se non dell’ultima notizia che ha davvero del clamoroso.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di una notizia “bomba”. Se in un primo momento erano apparse le prime indiscrezioni sulle sue possibili dimissioni, ora è arrivata anche la conferma con tanto di ufficialità.

Adesso non ci sono più dubbi: lascia il suo posto che ora è vacante. Una notizia che, ovviamente, ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori. In particolar modo Charles Leclerc ed altri suoi colleghi.

Una decisione a sorpresa quella dell’uomo che ha deciso di farsi da parte, con tanto di effetto immediato. Di conseguenza sono arrivate anche le dichiarazioni da parte della Federazione che ha commentato il tutto. Nel frattempo è stato annunciato anche il sostituto.

F1 spiazzata, arrivano le dimissioni con “effetto immediato”: tutti spiazzati

Nelle ultime ore la FIA ha comunicato, a sorpresa, le dimissioni di Niels Wittich. Quest’ultimo non è più il direttore di gara della F1. Non sono mancati i ringraziamenti da parte dei vertici alti che hanno elogiato il lavoro del classe ’72 in tutti questi anni. A partire dal prossimo Gran Premio, che si disputerà a Las Vegas, la direzione gara sarà affidata a Rui Marques.

Quest’ultimo, in precedenza, aveva ricoperto il ruolo di commissario di pista, esaminatore, commissario nazionale ed internazionale. Senza dimenticare, inoltre, quello di vicedirettore di gara e direttore di gara nei vari campionati. Nel suo cv anche il ruolo di numero uno di gara sia di F2 che di F3.

F1, arrivano le dimissioni: ennesimo colpo di scena

Quello di Wittich non è stato affatto l’unico addio che si è verificato nel mondo della F1. Altre persone, in questo 2024, hanno lasciato il loro incarico. Chi per un motivo e chi per un altro. Wittich ricopriva questo importante ruolo dalla prima gara della stagione del 2022.

Venne chiamato in sostituzione di Michael Masi. Quest’ultimo era stato travolto dalle polemiche in merito al caso riguardante il Gran Premio di Abu Dhabi del 2021.