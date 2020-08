Attraverso un comunicato ufficiale, il Catania ha annunciato Maurizio Pellegrino come nuovo direttore sportivo. Ecco quanto si legge:

“Il Calcio Catania comunica di aver affidato la direzione dell’area sportiva a Maurizio Pellegrino. Dopo le esperienze vissute sui campi in terra battuta e negli stadi italiani più prestigiosi, sempre con lo stemma del Catania cucito sulla maglia e custodito nel cuore, il manager siciliano si lega nuovamente al nostro club per pianificare e realizzare le strategie relative allo sviluppo aziendale e sportivo. «Ringrazio l’amministratore unico Nico Le Mura e l’assemblea dei soci per la fiducia che mi viene concretamente mostrata. Impegno, innovazione e sviluppo sono i tre cardini di questa nuova avventura – spiega il neo-direttore – Tutte le energie saranno destinate alla causa rossazzurra, mirando in particolare a predisporre modelli di efficienza gestionale, con la piena consapevolezza di dover pervenire alla realizzazione di una meritocrazia tecnica che valorizzi i tesserati e la società, permettendo a quest’ultima di coltivare e coronare nuove ambizioni. Nella mia idea di calcio, inoltre, le emozioni forti e positive indotte dal senso d’appartenenza sono fondamentali: il Catania e la città di Catania sono da sempre nel mio cuore, oggi sono felice»”.