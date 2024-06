Ufficiale: Braida nuovo vice presidente del Ravenna

L’ingresso di Ariedo Braida nel Ravenna rappresenta un notevole colpo di scena nel panorama del calcio dei dilettanti italiano. Braida, noto per il suo lungo e significativo contributo nel Milan al fianco di figure storiche come Adriano Galliani, porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza del mondo del calcio.

La sua nomina a vice presidente del Ravenna, soprattutto in un momento di rinnovato assetto societario, potrebbe significare un cambiamento radicale nelle prospettive del club. L’imprenditore Ignazio Cipriani, che ha recentemente rilevato il club, sembra aver fatto una mossa strategica ingaggiando Braida, indicando chiare ambizioni di crescita e sviluppo.

Questa nuova avventura per Braida non solo arricchirà il Ravenna con la sua esperienza a livello di elite del calcio, ma potrebbe anche attirare ulteriore attenzione e risorse, elevando il club nel contesto nazionale. Sarà interessante vedere come le sue strategie e la sua visione influenzeranno il Ravenna e se questo porterà a una trasformazione del club in una realtà più competitiva e ambiziosa.

Escl. Braida: «Inzaghi e Zanetti profili vincenti. Se il Palermo chiama ci sono e sullo strappo con Brunori…»