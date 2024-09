Ufficiale: abbiamo deciso di rescindere il contratto | Lascia i bianconeri a pochi minuti dalla chiusura del mercato

Tra il calciatore ed il club bianconero è finita, ufficiale la risoluzione del contratto: è libero di trovarsi un nuovo team

Un calciomercato estivo che si è concluso proprio nelle ultime ore e che ha regalato dei veri e propri colpi di scena. Non solo dal punto di vista degli arrivi e delle cessioni, ma anche per quanto riguarda le risoluzioni del contratto.

Proprio nelle ultime ore, infatti, è arrivata l’ufficialità che a dire il vero nessuno mai si sarebbe aspettato. Il giocatore ed il club bianconero hanno deciso di salutarsi, non senza qualche pizzico di polemica da parte dell’atleta.

Segno del fatto che il calciatore, da questo momento in poi, è libero di trovare una nuova sistemazione visto che non ha alcun tipo di vincolo contrattuale. La conferma, inoltre, è arrivato con un comunicato da parte della società.

Nello stesso non sono stati spiegati i motivi, ma nell’ambiente qualcosa è uscito fuori ed è stato captato. Il calciatore, infatti, era stato messo fuori rosa dall’allenatore dopo aver avuto un colloquio con i vertici alti del club.

Serie A, finita tra il calciatore ed il club bianconero: è arrivata anche l’ufficialità

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Isaac Success non è più un attaccante dell’Udinese. L’ex nazionale nigeriano, come citato in precedenza, non era considerato affatto una prima scelta del tecnico Kosta Runjaic. Tra i due, il feeling, non era mai scoppiato del tutto.

Fino a tal punto da prendere la decisione più inevitabile: quella della risoluzione del contratto visto che, di offerte, non erano arrivate al club friulano (nonostante il classe ’96 fosse stato messo sul mercato).

Dopo essere stato messo fuori squadra dal manager croato, il calciatore non era presente nell’elenco dei numeri di maglia che era stato presentato dalla società sul loro sito ufficiale.

L’ex Malaga, inoltre, non dovrà aspettare molto nel trovare una nuova squadra. Nonostante la sessione estiva del mercato sia giunta al termine, il nativo di Benin City può benissimo trovare una nuova soluzione a campionato in corso.