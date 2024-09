Accordo a parametro zero: preso Angelo Ogbonna | È ufficiale la sua nuova maglia

Nuova squadra per Angelo Ogbonna, finisce il periodo da svincolato per il difensore: ufficiale la sua nuova maglia

Tra i tantissimi nomi che, fino a qualche ora fa, erano presenti nella lista dei calciatori svincolati di lusso ed in attesa di una nuova sistemazione era presente anche Angelo Ogbonna.

Una vecchia conoscenza del calcio italiano dopo essere stato un simbolo del Torino (cresciuto nella Primavera dei granata) e poi della Juventus dove ha militato per due anni.

Anche se, a dire il vero, la storia l’ha scritta con il West Ham dove è rimasto per ben 9 anni. Un amore, tra le due parti, interrotto lo scorso 30 giugno quando il suo contratto è andato in scadenza ed era libero da ogni vincolo.

Si era parlato addirittura di un suo possibile ritorno in Serie A visto che, nonostante la sua veneranda età (36 anni compiuti lo scorso maggio), era nel mirino di diversi club. Tra questi la Fiorentina che, però, ha virato su altri obiettivi.

Ogbonna, finito il periodo da svincolato: il difensore trova una nuova squadra

Presente, passato e molto probabilmente anche futuro: Angelo Ogbonna rimane nel Regno Unito, questa volta in Championship League (seconda divisione del campionato inglese) per il classe ’88. E’ ufficiale, infatti, il passaggio del giocatore al Watford, club di proprietà dei Pozzo.

Una squadra che ha come obiettivo il ritorno in Premier League. Lo si è capito, sin da subito, dalle prime giornate di campionato dove la squadra ha conquistato tre vittorie in altrettante partite. L’ex nazionale azzurro darà il suo contributo e la sua esperienza fino al 30 giugno del prossimo anno. Un acquisto di spessore e di qualità per i “The Hornets“.

Ogbonna, ufficiale il passaggio al Watford: “Non vedo l’ora”

L’obiettivo è quello di recuperare la migliore forma fisica visto che, in questi mesi, non ha avuto la possibilità di allenarsi con un gruppo ma privatamente. Adesso, però, il difensore vuole dare la sua mano al nuovo club.

Nel frattempo sono arrivate anche le prime dichiarazioni ufficiali da nuovo tesserato dalla squadra: “Sono molto felice di essere qui, Non vedo l’ora di giocare per questa squadra. Il mio compito è quello di portare un po’ di esperienza. Ho già parlato con il mister. Conosco il suo stile di gioco. Sono carico“.