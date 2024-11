UFFICIALE: 14 PUNTI DI PENALIZZAZIONE | C’è già la prima retrocessa in Italia

Cambia la classifica del campionato, con la squadra che dopo questa stangata è ormai già retrocessa nella serie inferiore.

Nel mondo del calcio quando le società non riescono a rispettare norme e regole vanno incontro a sanzioni davvero molto pesanti. Queste però purtroppo vanno ad influire anche sulla parte sportiva, penalizzando la squadra e l’operato svolto dalla stessa fino al momento della pena in questione.

In Serie A per esempio ci basta tornare indietro di un paio di stagioni per vedere ciò, quando la Juventus, in merito alla questione plusvalenze e alla manovra stipendi, ha ricevuto una pesante penalità, scivolando parecchio indietro in classifica, e passando dalla zona Champions League a quella della Conference (a cui non ha poi preso parte per le altre sanzioni imposte dalla Uefa).

Una situazione simile ultimamente si è presentata di recente per un altro club italiano, il quale dopo una lunga attesa ha ricevuto la propria pena. I punti di penalizzazione da dover scontare sono ben 14, e di conseguenza la retrocessione della squadra è diventata praticamente ufficiale.

Sanzione durissima per la società

Come dicevamo nelle righe precedenti, le difficoltà gestionali possono tramutarsi in situazioni terribili per i club, i quali possono andare a subire delle pesanti penalità. Ed è proprio questo quanto accaduto al Brindisi, che dopo i 12 punti che gli sono stati tolti ad inizio anno, si è visto rincarare la dose.

A causa di alcuni inadempimenti di tipo contrattuale relativi a due stagioni diverse, al club pugliese sono stati inflitti altri due punti di penalizzazione (uno per ogni annata). Dunque il totale da scontare nella stagione attuale per la società equivale a 14, e che porta alla situazione di classifica della squadra difficoltà sempre maggiori.

Classifica segnata per il club

Il Brindisi in questa stagione sta disputando la Serie D (Girone H), e a causa della pesante penalità da scontare è facile da intuire che le cose stanno andando alquanto male.

La squadra si trova all’ultimo posto in classifica con meno 5 punti, frutto della penalità di 14 lunghezze sopra citata e dei 9 punti ottenuti fino ad ora. L’incubo retrocessione dunque sembra dietro l’angolo, a meno di miracoli clamorosi o di una modifica delle sanzioni.