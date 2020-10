Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato a “SportLab” a proposito del calcio internazionale e del difficile momento in merito al Covid-19.

«La situazione è molto stretta con il virus, speriamo duri ancora per poco. Gli stadi, la quarantena, i test: sono tutti dei problemi che rendono lo scenario critico. Però l’alternativa è chiudere tutto e noi non ci fermeremo. Questo virus non fermerà il calcio».