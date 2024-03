Udinese, l’ex rosa Balzaretti: «Lucca? Lo seguivamo dai tempi del Palermo»

Federico Balzaretti, ex rosanero adesso all’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi su vari temi, anche su un’interesse del club a Lucca, convocato dal ct Spalletti, quando il centravanti era in forza ai rosanero.

Di seguito le sue parole:

«È un giorno tristissimo. Mando un grosso abbraccio alla famiglia della Fiorentina e alla famiglia di Joe Barone. Ci mancherà tantissimo. È un dirigente che ha dato tanto a Firenze e al calcio italiano. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e parlarci tante volte. Ha fatto un grande lavoro, portando la Fiorentina ai vertici in Europa. Sono convinto che lascerà un’eredità importante. Provo grande dispiacere. Viviamo di queste opportunità. Lo seguivamo dai tempi del Palermo. Capita di avere un percorso altalenante. Il nostro merito è inserirci quando le cose non vanno particolarmente bene. È stata una bella intuizione perché sta dimostrando il suo valore. Gli chiediamo di avere i piedi ben piantati per terra ma siamo soddisfatti. Quando si manda in Nazionale un giocatore è motivo d’orgoglio. Ha fame e voglia. Si è meritato la Nazionale, ora sarà difficile confermarsi ma glielo auguriamo. Samardzic? È concentrato sull’Udinese. È e sarà un valore importante per il finale di stagione. Crediamo nelle sue potenzialità. È in un percorso di crescita che gli servirà per il futuro. Dall’estate ha vissuto alti e bassi anche a livello emotivo. È un talento importante».