L’ex centrocampista brasiliano Beto in Italia c’è stato solo di passaggio, al Napoli, nella stagione 1996-1997 (22 presenze e 4 gol). Poi, perlopiù Brasile. Adesso, però, si trova a dover descrivere l’atroce morte del figlio, vittima di omicidio a Rio de Janeiro. Si chiamava Joubert Martins Filho, aveva 23 anni ed è stato assassinato a Piedade. E’ lo stesso padre ad annunciare la tragica notizia con un lunghissimo post su Instagram: “Oggi sento il dolore che dovrebbe essere proibito da una madre e da un padre. La perdita di un bambino, il dolore e l’immenso forse non passeranno mai, scappano dalle parole, volevo solo farti sapere che anche a modo mio ti amavo moltissimo, molte volte volevo solo la tua attenzione come tu volevi la mia, oggi piango non potendo ricambiare tutto questo, non volevo che te ne andassi così”.