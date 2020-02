Ieri Dario Mirri, presidente del Palermo ha presentato insieme al Sindaco, Leoluca Orlando, il progetto polisportiva virtuale. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione sul nuovo progetto proposto dal numero uno rosanero, ovvero avere un Palermo per ogni disciplina. Il progetto è appoggiato dall’amministrazione comunale, queste le parole di Mirri: «Questo progetto va nella direzione intrapresa fin dall’inizio: quella di un Palermo aperto. Avere il Palermo in ogni disciplina è un modo per creare appartenenza». In pratica con la polisportiva virtuale si mira a creare un circuito virtuoso tra società sportive palermitane che fanno sinergia per promuovere al meglio l’appartenenza allo stesso territorio, condividendo un unico brand con gli stessi colori: il rosa e nero che da sempre caratterizzano la maglia del Palermo e che rendono la squadra riconoscibile a qualunque latitudine. «La città vince con un rafforzamento identitario, la società aderente vince con un vantaggio economico senza investimenti, la Ssd Palermo vince con un ampliamento del pubblico degli sportivi che seguono le attività di tutte le squadre. Poco importa quale sia lo sport, importa il valore di poter dire: Io tifo Palermo». Alla base c’è il principio che l’unione fa la forza, quella che sta sperimentando la formazione di Pergolizzi prima in classifica in Serie D . E’ anche grazie al ritrovato connubio con la città che i rosanero stanno volando in Serie C. Le società sportive che aderiranno all’iniziativa del patron rosanero, manterranno la propria struttura organizzativa, la propria autonomia e la propria identità. Il Palermo calcio quindi metterà a disposizione il proprio marchio, i propri colori e la linea di merchandising che verrà condivisa con gli aderenti per ogni disciplina. Le società, che accetteranno di anteporre la dicitura “Palermo” alla propria denominazione e di adottare i colori rosa e nero parteciperanno dunque anche agli introiti provenienti dalla commercializzazione dei prodotti a marchio Palermo e rappresenteranno quindi la città, nella disciplina di riferimento, in tutte le competizioni nazionali. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, ha voluto commentare l’iniziativa: «Questa iniziativa, dimostra ancora una volta che costruire una dimensione di comunità tra le forze più virtuose diventa un’opportunità per il territorio. In più, ogni società, ogni squadra potrà beneficiare dei risultati ottenuti dalle altre rappresentanti della città, davvero facendo squadra insieme». Le diverse società del territorio avranno a disposizione trenta giorni a partire da martedì 25, data dalla pubblicazione della call sul sito ssdpalermo.it, dove sarà possibile scaricare il contratto predisposto ad hoc per l’avvio del progetto, per aderire all’iniziativa. Già ci sono le prime 2 adesioni, ovvero due società di Football americano, gli Sharks e i Cardinals. Presto potrebbero aggiursene altre dato che alla presentazione c’erano i presidenti della Sicily by Car Palermo di basket femminile (Serie A1), del Cus Palermo (pallamano Serie A2), del Telimar di pallanuoto (Serie A1 maschile) e l’Asd Palermo calcio a 5 (Serie C1).